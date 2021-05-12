Поезда потянулись на юг

Первые составы до черноморского побережья отправляются из Иркутска и Северобайкальска



Со станций Иркутск и Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги отправляются первые поезда в направлении черноморского побережья в рамках летней пассажирской кампании, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Так, 11 мая состоялась отправка поезда № 205/206 Иркутск – Анапа. По 4 сентября 2021 года состав будет следовать на юг два раза в неделю – по вторникам и субботам. Прибытие и отправление из Анапы с 16 мая по 9 сентября – по воскресеньям и четвергам.



А 13 мая в рейс отправится поезд № 273/274 Северобайкальск – Адлер. Он будет курсировать по 20 октября 2021 года один раз в неделю – по средам, а прибывать и отправляться из Адлера в период с 18 мая по 26 октября 2021 года – по вторникам.



Перед отправлением составы проходят обязательную комиссионную приемку. Проверяется, в том числе, и исправность работы систем, обеспечивающих комфорт пассажиров. Необходимо отметить, что все вагоны, отправляющиеся на юг, оснащены системами кондиционирования и биотуалетами.



Помимо назначенных «летних» составов пассажиры магистрали могут купить билеты в беспересадочные вагоны сообщением Иркутск – Адлер с 26 мая по 5 сентября, а также на ряд проходящих поездов.



Напомним, в прошлом году в связи со сложной эпидемической обстановкой и падением пассажиропотока летняя кампания на ВСЖД была существенно сокращена. Но, как отмечает перевозчик, спрос на это направление в 2021 году очень высокий. Большая часть билетов уже выкуплена.



Всю актуальную информацию о курсировании поездов и наличии свободных мест можно получить в любом пункте продажи проездных документов или на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru.



Фото: ВСЖД

