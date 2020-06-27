Намгар Лхасаранова выпустила в свет новую песню





Бурятская певица Намгар Лхасаханова представила новую композицию, которая связана с архивными мелодиями.

- Традиционная ёохорная мелодия тункинских бурят - обрядовый круговой танец. Я заслушалась! Очень эпично! Недавно была в Тунке и, на мой взгляд, эта песня отлично передает атмосферу этих мистических мест, - сообщила в своем профиле в фейсбук Наталья Уланова.

Как написала Намгар в описании песни: «Сейчас мы работаем над второй песней нового альбома. Мы еще не придумали название альбома и дизайн, но мы точно знаем, что все песни будут связаны с архивными мелодиями нашего бурятского народа. Осенью 2019 года мы работали в российских архивах и в очередной раз были поражены красотой и глубиной корневых песен наших предков. И поэтому я хочу передать их молодому поколению, многие из которых не знают своего родного языка».

Послушать можно здесь: https://namgar.bandcamp.com/track/yaboo-aidoo

В записи принимали участие:

Fredrik Ellingsen(Норвегия) - со-продюсер, гитара, работа над саундом.

Merlin Ettore (Канада/Германия) - барабаны,

Геннадий Лаврентьев (Москва) - скрипка,

Teemur Zolotarev — гитара, вокал,

Сергей Калачёв — сведение, мастеринг,

Радик Тюлюш (горловое пение) и Alexey Saryglar (Республика Тыва) — перкуссии ,

Евгений Золотарев-продюсер, чанза, бэк-вокал

Намгар Лхасаранова — вокал, ятага.