В Бурятии пройдет «Балет на Байкале»

17 августа в поселке Турка Прибайкальского района пройдет «Балет на Байкале. Бурятия». Мероприятие организуют уже третий год подряд.

«За это время программа расширилась и превратилась из небольшого концерта в яркое мероприятие событийного туризма. В этом году зрители вновь увидят выступления артистов балета прямо на берегу Байкала на фоне заката», - рассказали в Минкульте Бурятии.

Также для удобства зрителей организуют зоны отдыха и питания.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: pixabay.com



