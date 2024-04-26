Культура 26.04.2024 в 12:38

В Бурятии пройдет «Балет на Байкале»

На берегу священного озера соберут ценителей балета
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии пройдет «Балет на Байкале»

17 августа в поселке Турка Прибайкальского района пройдет «Балет на Байкале. Бурятия». Мероприятие организуют уже третий год подряд.

«За это время программа расширилась и превратилась из небольшого концерта в яркое мероприятие событийного туризма. В этом году зрители вновь увидят выступления артистов балета прямо на берегу Байкала на фоне заката», - рассказали в Минкульте Бурятии.

Также для удобства зрителей организуют зоны отдыха и питания.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: pixabay.com

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балет на Байкале

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