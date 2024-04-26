Культура 26.04.2024 в 12:38
В Бурятии пройдет «Балет на Байкале»
На берегу священного озера соберут ценителей балета
Текст: Елена Патрикеева
17 августа в поселке Турка Прибайкальского района пройдет «Балет на Байкале. Бурятия». Мероприятие организуют уже третий год подряд.
«За это время программа расширилась и превратилась из небольшого концерта в яркое мероприятие событийного туризма. В этом году зрители вновь увидят выступления артистов балета прямо на берегу Байкала на фоне заката», - рассказали в Минкульте Бурятии.
Также для удобства зрителей организуют зоны отдыха и питания.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: pixabay.com
Тегибалет на Байкале