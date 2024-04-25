Культура 25.04.2024 в 22:18

В Художественном музее открылась выставка «Нефритового дедушки»

Самобытный мастер лично представил публике свои произведения малой пластики
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Текст: Макар Захаров
В Художественном музее открылась выставка «Нефритового дедушки»

В Художественном музее имени Ц.С. Сампилова впервые открылась персональная выставка самобытного мастера Владимира Убашеева под названием «Легенды долины Тунки» (0+). Автор многих работ малой пластики лично представил публике коллекцию своих рукотворных экземпляром из оникса, нефрита, сердолика, речного камня и дерева.


Интерес к творчеству у Владимира Убашеева проявился еще в детстве. Когда он принял участие в школьном конкурсе рисунков «Портрет Пушкина» и занял первое место. Однако серьезно нынешний мастер занялся творчеством лишь в 2012-м.

«В тот год он вышел на пенсию и появилось больше свободного времени. Камнерезное искусство Владимир Лопсонович начал осваивать при дацане в Орлике, где была установлена бормашина. Там была создана его первая работа из мрамора - снежный барс»,

- рассказывают организаторы выставки.
Затем был первый опыт работы с нефритом, из него Владимир Убашеев создал оберег. Большой удачей для него стало обучение в Иркутске. Там в 2022 году он получил опыт работы с камнем у Натальи Бакут (автора скульптуры Бабра у входа в 130-й квартал в Иркутске. - Прим. ред.).

«Мы очень рады видеть в нашем музее замечательного мастера Владимира Лопсоновича. Мы открыли долгожданную выставку уникального самородка, которого многие называют «Нефритовым дедушкой». Он принимал участие практически во всех творческих мероприятиях. Его работы можно было видеть на международных выставках, фестивалях, туристских ярмарках и даже на ВДНХ»,

- говорит директор Национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева.
С открытием персональной выставки Владимира Убашеева поздравил и заместитель министра культуры Владимир Будацыренов. От лица министра Соелмы Дагаевой он передал наилучшие пожелания, отметил в творчестве мастера изящество, красоту, любовь к природе и к своей родине.

«Природа создает прекрасные творения. Мы рады, что у нас рождаются такие уникальные мастера, как Владимир Лопсонович. Люди…которые могут не просто взять кусочек природа, а готовые вложить в него свою душу. Создать новые произведения искусства, которые дарят нам счастье и вдохновение»,

- подметил заместитель министра культуры Владимир Будацыренов.
Работы Владимира Убашеева рассказывают историю народа, отражают жизнь и культуру всего региона. Его называют мастером с золотыми руками, так как его умение создавать удивительные произведения искусства поражает воображение.



Среди экспонатов представлено более 70 работ. Насладиться образами природы Тункинской долины, а также визуальным отражением ремесленных традиций можно в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова.

Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один


 












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