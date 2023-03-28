Происшествия 28.03.2023 в 12:16
В Улан-Удэ «синтетический» наркоман устроил переполох в гостинице
Под воздействием веществ парень буянил, потеряв связь с реальностью
Текст: Константин Воронов
Вечером 27 марта на пульт вневедомственной охраны Улан-Удэ поступил сигнал с охраняемой гостиницы на ул. Кирова. К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась администратор и сообщила, что один из постояльцев громко кричит в номере. Гость шумел, тревожил постояльцев в соседних номерах, на замечания не реагировал и не открывал дверь.
«Росгвардейцы, проникнув в номер, застали гражданина в неадекватном состоянии. Он разговаривал сам с собой и не реагировал на окружающую действительность. В ходе осмотра комнаты в дорожной сумке постояльца был обнаружен полиэтиленовый пакетик, наполненный неизвестным порошком. Гражданина доставили в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанным оказался 28-летний ранее неоднократно судимый горожанин. Молодой человек после прихода в себя пояснил, что приобрел синтетические наркотики для личного употребления.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Росгвардейцы, проникнув в номер, застали гражданина в неадекватном состоянии. Он разговаривал сам с собой и не реагировал на окружающую действительность. В ходе осмотра комнаты в дорожной сумке постояльца был обнаружен полиэтиленовый пакетик, наполненный неизвестным порошком. Гражданина доставили в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанным оказался 28-летний ранее неоднократно судимый горожанин. Молодой человек после прихода в себя пояснил, что приобрел синтетические наркотики для личного употребления.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегинаркотик