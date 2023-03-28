В Улан-Удэ «синтетический» наркоман устроил переполох в гостинице

Вечером 27 марта на пульт вневедомственной охраны Улан-Удэ поступил сигнал с охраняемой гостиницы на ул. Кирова. К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась администратор и сообщила, что один из постояльцев громко кричит в номере. Гость шумел, тревожил постояльцев в соседних номерах, на замечания не реагировал и не открывал дверь.«Росгвардейцы, проникнув в номер, застали гражданина в неадекватном состоянии. Он разговаривал сам с собой и не реагировал на окружающую действительность. В ходе осмотра комнаты в дорожной сумке постояльца был обнаружен полиэтиленовый пакетик, наполненный неизвестным порошком. Гражданина доставили в полицию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанным оказался 28-летний ранее неоднократно судимый горожанин. Молодой человек после прихода в себя пояснил, что приобрел синтетические наркотики для личного употребления.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии