Происшествия 09.05.2026 в 11:08

Еще один житель Бурятии поплатится за пал сухой травы

Площадь возгорания составила 400 «квадратов»
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вчера днем в селе Кырен Тункинского района Бурятии 62-летний житель устроил пожар, когда сжигал мусор на своем участке. Огонь перешел на сухую траву, площадь возгорания составила 400 «квадратов».

В тушении участвовали три человека и две единицы техники. Нарушителю особого противопожарного режима грозит штраф до 20 тысяч рублей.

«Всего с начала года зарегистрировано 182 загорания травы. Установлено 6 лиц, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Ранее «удачно» убрался на своем участке житель Джидинского района. В итоге ландшафтный пожар охватил два гектара.

