Происшествия 19.03.2024 в 13:02
На реке Селенге в Бурятии закрыли еще одну ледовую переправу
Она расположена в пос. Татаурово
Закрыта ледовая переправа в н.п. Татаурово на реке Селенга, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.
В настоящее время на территории Бурятии работают 8 ледовых переправ в Баргузинском, Муйском и Прибайкальском районах.
Напомним, вчера были закрыты три ледовые переправы - на реке Селенга в местности Мостовой и еще 2 переправы в Окинском районе - в местности Балакта и Баксон.
В МЧС подчеркнули, что нужно пользоваться официально действующими ледовыми переправами с соблюдением правил безопасности.
Фото: МКУ "Безопасный город".