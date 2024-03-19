На реке Селенге в Бурятии закрыли еще одну ледовую переправу

Закрыта ледовая переправа в н.п. Татаурово на реке Селенга, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.

В настоящее время на территории Бурятии работают 8 ледовых переправ в Баргузинском, Муйском и Прибайкальском районах.



Напомним, вчера были закрыты три ледовые переправы - на реке Селенга в местности Мостовой и еще 2 переправы в Окинском районе - в местности Балакта и Баксон.

В МЧС подчеркнули, что нужно пользоваться официально действующими ледовыми переправами с соблюдением правил безопасности.





Фото: МКУ "Безопасный город".