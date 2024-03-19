Происшествия 19.03.2024 в 13:02

На реке Селенге в Бурятии закрыли еще одну ледовую переправу

Она расположена в пос. Татаурово
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Текст: Служба информации "Номер один"
На реке Селенге в Бурятии закрыли еще одну ледовую переправу

Закрыта ледовая переправа в н.п. Татаурово на реке Селенга, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.

В настоящее время на территории Бурятии работают  8 ледовых переправ в Баргузинском, Муйском и Прибайкальском районах.

Напомним, вчера были закрыты три ледовые переправы - на реке Селенга в местности Мостовой и еще 2 переправы в Окинском районе - в местности Балакта и Баксон.

В МЧС подчеркнули, что нужно пользоваться официально действующими ледовыми переправами с соблюдением правил безопасности.


Фото: МКУ "Безопасный город".

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