Происшествия 19.03.2024 в 13:25

В Бурятии вынесли приговор по делу о сожжении должника

Злоумышленник получил 15 лет колонии
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вынесли приговор по делу о сожжении должника
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемом в убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 4 мая 2023 года в одном из сел Кабанского района. Обвиняемый во время ссоры с потерпевшим из-за ранее не возвращенного долга облил его спиртосодержащей жидкостью, после чего поджег зажигалкой. Тот вспыхнул как спичка.

От воздействия огня сельчанин получил тяжелейшие ожоги лица, шеи, тела, рук, паховой области и правой ноги. В результате полученных травм спустя несколько дней пострадавший умер в больнице.

На суде обвиняемый заявил, что потерпевшего не поджигал.

«В ходе судебного следствия доводы подсудимого не нашли своего подтверждения. Его вина в совершении преступления подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: признательными показаниями в ходе предварительного следствия, показаниями свидетелей, один из которых являлся очевидцем преступления, протоколами осмотров, заключениями экспертиз и другими доказательствами», - сообщили в Верховном суде.

В итоге, рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Отметим, сейчас в Верховном суде Бурятии рассматривается еще одно схожее уголовное дело. Его фигурантами стали четверо жителей Улан-Удэ, которые также заживо сожгли должника. А в конце 2023 года 38-летний житель Кяхты был приговорен к 16 годам колонии за сожжение собутыльника.

Фото: pixabay.com
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