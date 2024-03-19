Происшествия 19.03.2024 в 14:21

Рецидивиста, обвиненного в убийстве отца двоих детей, отправили в колонию

Тело погибшего нашли только спустя два месяца
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Текст: КП-Новосибирск
Рецидивиста, обвиненного в убийстве отца двоих детей, отправили в колонию
Олейника (на фото справа) признали виновным в убийстве Андрея Тырышкина. Фото: предоставлено семьей погибшего/ Мария Новикова
Новосибирский районный суд вынес приговор жителю деревни Издревая Сергею Олейнику, обвиненному в убийстве односельчанина Андрея Тырышкина.

Как сообщает КП-Новосибирск, в июне 2021 года родные Андрея Тырышкина забили тревогу: мужчина пропал. Родная сестра сельчанина - Ольга Катайцева - несколько недель искала его вместе с волонтерами и полицией. Спустя два месяца стало известно, что Тырышкин стал жертвой преступления: его тело нашли возле местного кладбища. В расправе обвинили рецидивиста Сергея Олейника, который уже отсидел срок за убийство пенсионерки и освободился в 2019 году.

Вину в гибели Андрея Тырышкина Олейник отрицал, а в последнем слове попросил его оправдать:

- У меня не было умысла на убийство Тырышкина, иначе зачем бы мне понадобились холостые патроны для обреза ружья? Единственное, в чем я виноват, это в том, что не сообщил в полицию об обнаружении Тырышкина. После выстрелов в воздух холостыми патронами он упал на колени, упершись локтями на землю. А я уехал, и в тот момент он был еще жив. Вернувшись через некоторое время, я обнаружил его лежащим лицом вниз, крови на лице и теле не было. Я закопал его на глубину 30 см, это была моя большая ошибка. Ваша честь, прошу меня оправдать по ч.1 ст.105. Убийство Тырышкина я не совершал. Когда в 2019 году освободился из колонии, встал на пусть исправления, создал семью, вел личное подсобное хозяйство, занимался строительством дома.

Судья признал Олейника виновным в умышленном убийстве и приговорил к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима. Кроме того душегуба обязали выплатить сестре погибшего 3 миллиона рублей в счет компенсации морального ущерба.



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