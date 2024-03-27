Происшествия 27.03.2024 в 10:10

В Бурятии 7-летняя девочка оформила кредит по указке мошенников

Все деньги она перечислила аферистам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 7-летняя девочка оформила кредит по указке мошенников
Полиция призывает жителей Бурятии провести со своими детьми беседы по профилактике киберпреступности. Участились случаи, когда аферисты обманом вынуждают несовершеннолетних с помощью телефонов родственников оформлять кредиты и вместе с имеющимися сбережениями перечислять на счета злоумышленников.

Один из таких случаев произошел в Кабанском районе 20 марта. Там 7-летняя девочка, воспользовавшись гаджетом матери, заключила договор займа и перевела интернет-преступникам более 60 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, «приманкой» для ребенка стало сообщение в мессенджере о бесплатной раздаче игровых денег в онлайн-игре. Следуя инструкциям злоумышленника, первоклассница взяла телефон мамы и фотографировала каждый шаг производимых с ним действий. Снимки она отправляла аферисту, а тот, обводя кружочками кнопки для нажатия, давал дальнейшие указания.

Войти в личный кабинет матери в банковском приложении школьница смогла, поскольку пароль от него совпал с паролем разблокировки экрана гаджета.

Аферисты также планировали перечислить сбережения сельчанки через мобильный банк, но нужных действий от девочки не добились. В силу возраста ребенок не понимал сути происходящего. Общение с мошенниками завершилось, когда свой телефон у девочки пришла забрать мама.

Сейчас по факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Бурятии призывает взрослых объяснить детям правила безопасного поведения в Интернете, ограничить их доступ к своим гаджетам, блокировать как экран телефона, так и личный кабинет в сервисе онлайн-банкинга паролем, который знаете только вы сами.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии поздравили ветерана Великой Отечественной войны
27.03.2024 в 11:23
Национальный музей Республики Бурятия стал победителем конкурса «Креативный музей»
27.03.2024 в 11:06
В Улан-Удэ женщина с подростками жестоко убили мужчину
27.03.2024 в 10:53
В пригороде Улан-Удэ начинается ремонт дорог
27.03.2024 в 10:48
В Бурятии 7-летняя девочка оформила кредит по указке мошенников
27.03.2024 в 10:10
Жители Бурятии соберутся на Первый форум гидов в Улан-Удэ
27.03.2024 в 09:54
Уроженец Иволгинского района Бурятии погиб в ходе спецоперации
27.03.2024 в 09:50
Прокуратура Бурятии поставила на контроль строительство поликлиники
27.03.2024 в 09:27
В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 80 млн рублей
27.03.2024 в 09:11
Полиция нравов с калькулятором
27.03.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ женщина с подростками жестоко убили мужчину
Потерпевшего долго избивали, пока тот не умер
27.03.2024 в 10:53
В Бурятии раскрыли контрабанду леса на 80 млн рублей
В отношении экспортеров возбуждено уголовное дело
27.03.2024 в 09:11
В Иволгинском районе Бурятии потушили пожар
Огонь с бани перекинулся на жилой дом
26.03.2024 в 17:22
В Улан-Удэ в ФСК, поликлинике и в торговых центрах проходит эвакуация
Предположительно, это случилось из-за сообщений о минированиях
26.03.2024 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru