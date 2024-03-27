В Бурятии 7-летняя девочка оформила кредит по указке мошенников

Полиция призывает жителей Бурятии провести со своими детьми беседы по профилактике киберпреступности. Участились случаи, когда аферисты обманом вынуждают несовершеннолетних с помощью телефонов родственников оформлять кредиты и вместе с имеющимися сбережениями перечислять на счета злоумышленников.Один из таких случаев произошел в Кабанском районе 20 марта. Там 7-летняя девочка, воспользовавшись гаджетом матери, заключила договор займа и перевела интернет-преступникам более 60 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, «приманкой» для ребенка стало сообщение в мессенджере о бесплатной раздаче игровых денег в онлайн-игре. Следуя инструкциям злоумышленника, первоклассница взяла телефон мамы и фотографировала каждый шаг производимых с ним действий. Снимки она отправляла аферисту, а тот, обводя кружочками кнопки для нажатия, давал дальнейшие указания.Войти в личный кабинет матери в банковском приложении школьница смогла, поскольку пароль от него совпал с паролем разблокировки экрана гаджета.Аферисты также планировали перечислить сбережения сельчанки через мобильный банк, но нужных действий от девочки не добились. В силу возраста ребенок не понимал сути происходящего. Общение с мошенниками завершилось, когда свой телефон у девочки пришла забрать мама.Сейчас по факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Полиция Бурятии призывает взрослых объяснить детям правила безопасного поведения в Интернете, ограничить их доступ к своим гаджетам, блокировать как экран телефона, так и личный кабинет в сервисе онлайн-банкинга паролем, который знаете только вы сами.Фото: «Номер один»