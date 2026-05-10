В Бурятии начался лесной пожар

В Иволгинском районе продолжается борьба с лесным пожаром. В настоящее время на месте происшествия задействованы 20 специалистов авиалесоохраны и две единицы техники. В связи с усложнением ситуации принято решение увеличить численность личного состава и техники. В район пожара направлены дополнительные 30 человек и бульдозер.

Пожар был обнаружен сегодня днём. Его причиной стал переход огня с территории населённого пункта. Тушение усложняется из-за сильного ветра и особенностей местности, включая горные участки. На данный момент угрозы для объектов экономики и жилых зданий нет.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются. В случае необходимости можно обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.