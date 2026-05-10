Происшествия 10.05.2026 в 17:50

Власти Читы ранним утром в воскресенье кошмарят горожан громкими звуками сирен

Тем самым чиновники предупреждают жителей города о противопожарном режиме в лесах региона
Текст: Иван Иванов
В Чите жители пожаловались на громкие сообщения региональной системы оповещения, которые звучат по воскресеньям в утренние часы и мешают отдыху горожан. По словам читинцев, объявления о противопожарном режиме сопровождаются звуком сирены и раздаются на весь район.

Как рассказала порталу «Чита.ру» жительница микрорайона Геофизический, с начала апреля оповещения включают каждое воскресенье примерно с 8:20 до 8:40 утра.

— У нас в микрорайоне каждое воскресенье в это время звучат два громких сообщения. Очень неожиданно и неприятно просыпаться от сирены в выходной день, — отметила читинка.

По словам горожан, аналогичные сообщения слышны и в районе улицы Кастринской. Очередные оповещения прозвучали 10 мая около 13:20.

В сообщениях жителей предупреждают об особом противопожарном режиме, опасности неосторожного обращения с огнём, ответственности за нарушения правил пожарной безопасности, а также напоминают о возможных поджогах и диверсиях.

Зампред правительства Забайкальского края Игорь Смирнов, курирующий сферу ЧС, сообщил, что такие оповещения должны включаться после 12 часов дня.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что нестандартная мера введена для информирования населения в период повышенной пожарной опасности и профилактики возгораний в лесах и населённых пунктах.

При этом жители отмечают, что резкий звук сирены и громкий голос из системы оповещения воспринимаются тревожно и пугающе, особенно в ранние утренние часы выходного дня. 

