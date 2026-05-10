Происшествия 10.05.2026 в 17:39

Водозабор придавило льдинами из-за неожиданного начала ледохода

Жители Бодайбо в очередной раз остались без воды
Текст: Иван Иванов
Фото: Номер один

В Бодайбо в ночь на 10 мая произошла очередная авария на системе водоснабжения. Неожиданно для коммунальщиков 9 мая начался ледоход на реке Витим льдами придавило и вытолкнуло к берегу водозаборную станцию первого подъёма «Роса». В результате город остался без воды. 

Как сообщил «Ирсити.ру» мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев, причиной ЧП стал резкий подъём уровня воды и сильное движение льда. После смещения станции уровень воды в системе упал, из-за чего возобновить подачу воды сразу не удалось.

Сейчас специалисты МУП «Тепловодоканал» ведут аварийные работы и прокладывают временный водовод к открытой воде. По предварительным оценкам, восстановление системы может затянуться.

Жителей просят сохранять спокойствие, сделать запас питьевой воды и по возможности использовать техническую воду из открытых источников.

С начала года Бодайбо уже неоднократно сталкивался с проблемами водоснабжения. В городе происходили коммунальные аварии, из-за перемерзания системы вводился режим чрезвычайной ситуации, а жители регулярно оставались без воды.



Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
