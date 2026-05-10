Происшествия 10.05.2026 в 17:47

В районе Бурятии на пожаре пострадал двухлетний ребенок

Пожар произошел в Кяхтинском районе
Текст: Номер один
фото: Агентство ГО и ЧС РБ

Возгорание произошло в одном из частных домов города Кяхта. Огонь повредил стену в комнате и кровать на площади четыре квадратных метра. К сожалению, в результате пожара пострадал ребенок, который получил легкие термические ожоги. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электрической проводке.

Агентство ГО и ЧС РБ напоминает о необходимости: напоминать своим детям о правилах пожарной безопасности и регулярной проверке состояния электрической проводки и оборудования.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра взрослых. И не оставляйте спички и зажигалки в доступных для детей местах», - сообщает агентство.

 

