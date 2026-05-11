Общество 11.05.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 11 мая
24-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Собаки, особенно в совершении задуманных дел, а также для людей года Овцы для совершения благодеяний; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин - флажок «Коня удачи» - людям года Свиньи, Овцы, Зайца, сеять семена, заключать договоры (становиться друзьями), полагаться на подчиненных, торговать, и в целом совершать приумножающие дела.
Неблагоприятно: освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), совершать омовение, начинать судебные тяжбы.
Стрижка волос: к проявлению болезни.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
