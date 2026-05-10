Иркутский блогер восхитился платной парковкой в центре Улан-Удэ

Известный иркутский блогер Александр Откидач недавно у себя разместил пост о том, что заехал в Улан-Удэ. «В очередной раз восхищаюсь Бурятией и ее способностью быть прогрессивнее и технологичнее», - пишет он.

Александр посетил в наш город, возвращаясь из путешествия со всей семьей из Монголии. «Вспомнили, что у друзей семьи там чудесная кофейня и решили заскочить за кофе. Пока ехали, я думал, где припарковаться. В Улан-Удэ, так же, как и в Иркутске, автомобильный ад, и припарковаться среди бела дня иногда невозможно», - поделился блогер.

Но был удивлен наличием свободных мест и возможности припарковать свой автомобиль напротив самого кафе. Позже он выяснил, что парковка платная и данный расклад его устроил.

Также блогер отметил, что подобный опыт необходим и для Иркутска: «Вот бы и у нас платные парковки! И бюджету хорошо, и бизнесу в центре, и сам центр города со свободными парковочными местами выглядит намного лучше».

Под постом люди поделились ценами на парковку в разных городах.

«Улан-Удэ уже давно во многом далеко впереди Иркутска. Прекрасные автомобильные развязки в центре города, отличный общественный транспорт с информационными табло, а трамваи Львёнок нам и не снились», - написала комментарий под постом одна из подписчиц.

Напомним, что в конце марта в Улан-Удэ была запущена первая платная парковка для автомобилей. Она расположена в непосредственной близости от Гостиных рядов, охватывая улицы Коммунистическую, Куйбышева, Ленина и Кирова. Выбор этой зоны обусловлен высокой плотностью коммерческих объектов и ограниченным количеством парковочных мест.

Первые 15 минут парковки предоставляются бесплатно, а затем стоимость составляет 30 рублей в час. В выходные и праздничные дни автовладельцы могут оставлять свои машины на стоянке без оплаты. Кроме того, бесплатная парковка предоставляется многодетным семьям, ветеранам боевых действий и владельцам электромобилей.

