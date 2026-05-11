Жителей Улан-Удэ дурят на пуховиках

Столицу Бурятии вновь накрыла волна так называемых «норвежских» и «финских» ярмарок. Под вывеской «последних поступлений» санкционной европейской одежды, якобы ввезенной в страну еще несколько лет назад, горожанам предлагают приобрести пуховики и другую верхнюю одежду с северным акцентом. Однако многолетний опыт и официальные заключения антимонопольных органов доказывают обратное: за яркими афишами и привлекательными ценниками чаще всего прячется банальный обман, поскольку товары имеют китайское происхождение и стоят на родине производства в разы дешевле, чем на улан-удэнских распродажах.Организаторы подобных мероприятий, похоже, даже не пытаются изобрести что-то новое. Каждый год, а то и чаще, покупателей завлекают обещаниями «уникальной распродажи», «последних остатков» европейской продукции, якобы завезенной в 2022-м. Звучит соблазнительно: кто откажется от шанса урвать качественную вещь по приятной цене?Вот только с того года минуло больше четырех лет. Любые, даже самые объемные партии давно бы распродали. Происходящее напоминает не просто искажение фактов, а хорошо продуманное введение в заблуждение, создание иллюзии дефицита и невероятной выгоды. А это классическая маркетинговая уловка.Показателен опыт Якутии, где Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха уже пресекло деятельность подобных базаров, признав их рекламу нарушающей права потребителей. В ведомство поступили заявления о недостоверной информации в телеэфире, где нахваливали ярмарки и выдавали норвежскую и нордическую верхнюю одежду за продукт европейского качества, тогда как по факту продавался китайский ширпотреб.Специалистам УФАС удалось доказать, что хвалебный сюжет был заказным. Решающим доказательством стали декларации о соответствии, согласно которым реальным изготовителем предлагаемой одежды значилась китайская компания Yarter. Таким образом, антимонопольный орган пришел к обоснованному выводу: реклама сознательно вводила потребителей в заблуждение относительно производителя и места изготовления товара. Это прямое нарушение Федерального закона «О рекламе». В итоге предпринимателя признали нарушителем.Схема с «финскими» или «скандинавскими» ярмарками давно вышла за пределы одного региона и работает по всей стране, включая мегаполисы вроде Санкт-Петербурга. Участники подобных проектов часто арендуют пустующие помещения всего на сутки, разворачивая там бойкую торговлю верхней одеждой в сопровождении агрессивной рекламы, рассчитанной на максимальный охват.Но как только покупатель обнаруживает несоответствие заявленных свойств или иную проблему, предъявить претензию становится почти нереально: ярмарка отгремела один день, а организаторы растворились так же стремительно, как возникли. Главный вопрос, который неизбежно возникает у потребителя: какое отношение продаваемые вещи имеют к фабрикам Финляндии или Норвегии? Как правило, никакого. Чаще всего это рядовой китайский масс-маркет. Агрессивная реклама при этом нацелена на самые доверчивые аудитории - пенсионеров и людей с инвалидностью. Их встречают навязчивые зазывалы, убеждая непременно заглянуть на распродажу, а в торговом зале активно навязывают товар по вздутым ценам.Подобные распродажи регулярно привлекают внимание не только антимонопольных органов, но и полиции, и местных администраций. В Санкт-Петербурге, например, одну из таких ярмарок недавно пресекли правоохранители.Стоит отметить, что на таких точках нередко сбывают контрафакт. На этикетках отсутствует обязательная информация на русском языке, данные о производителе и поставщике отсутствуют. Состав некоторых курток и вовсе указан до смешного размыто: «ткань и наполнитель», без какой-либо конкретики. На многих изделиях адрес изготовителя просто отсутствует, а о поставщике ни слова. По закону вся меховая продукция подлежит обязательному чипированию, но организаторы ярмарок это требование дружно игнорируют, а при попытке что-то выяснить могут попросить покинуть помещение, запретив присутствие СМИ.- Торговцы, организующие так называемые «норвежские» и «финские» ярмарки, часто не утруждают себя даже элементарными маркетинговыми изысками, - комментирует ситуацию улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - В рекламных объявлениях можно встретить откровенно фантастические заявления о свойствах товара. Например, утверждения о том, что пуховики выдерживают 60-градусные морозы. Возникает закономерный вопрос: где проведены испытания и где существует такая погода? Ни в России, ни в Китае, откуда поступает этот товар, давно не наблюдается таких температур. Непонятно, почему контролирующие органы не отслеживают подобные ярмарки более тщательно, ведь здесь имеет место явное несоответствие между рекламируемым товаром, его происхождением и реальными характеристиками.По словам эксперта, «ярмарочники» заказывают товар на китайских фабриках, где на него вешают этикетки с европейским звучанием. На ярлыках появляются флаги, упоминания «скандинавского дизайна» или «норвежских технологий». Формально придраться трудно: бренд может быть зарегистрирован где-нибудь в Европе, хотя само производство остается полностью азиатским.Корень проблемы не в стране производства - Китай давно умеет шить достойную одежду. Вопрос в разрыве между заявленным уровнем и реальным качеством. Покупатель платит за образ «северной надежности», рассчитывая на натуральный пух премиум-класса, высокотехнологичные мембраны и строгий контроль качества, а на деле получает изделие с дешевым наполнителем, хлипкой фурнитурой и минимальной защитой от холода.- Покупатель, приходящий на такую ярмарку, рассчитывает на европейское качество по дешевой цене «со скидками», а в итоге получает китайский товар, который стоит в разы дешевле на родине производства. Это классическая схема развода потребителя, - подчеркивает Думнов.«Норвежские», «скандинавские» и «финские» ярмарки, периодически вспыхивающие в Улан-Удэ, - к сожалению, отлаженный механизм, построенный на доверчивости. Красивые обещания, скидки до 70% и акцент на «европейском качестве» служат лишь дымовой завесой для торговли дешевым китайским товаром по завышенным ценам. Стоит помнить: настоящая выгода и достойное качество редко нуждаются в столь агрессивной и лживой рекламе. Рынок одежды в Бурятии постепенно меняется, но практика маскировки китайской продукции под «норвежскую» или «европейскую» никуда не делась. И пока на эти иллюзии находится спрос, схемы продолжат работать.