В деле «смертельного танка»появится обвиняемый

Жительница Якутска Айталина Егорова, мать погибшего подростка в танке музейного комплекса "Россия — моя история", обнародовала новые подробности расследования резонансного уголовного дела. Она обратилась в SakhaDay.ru с просьбой предать огласке ход уголовного дела. Айталина и ее юрист, ознакомившись с материалами, выразили обеспокоенность тем, что в качестве потенциального обвиняемого рассматривается только главный инженер музейного комплекса.

"Почему речь идет только о главном инженере? Когда в учреждении есть директор, есть люди, которые были ответственны за демилитаризацию этого танка. Очень важно, чтобы следствие разобралось не формально, а полно и объективно. Кто, действительно, отвечал (за танк), чьи действия или бездействие привели к гибели моего сына", — заявила Айталина, подчеркивая необходимость всестороннего расследования.

Ранее Айталина отказалась от подписки о неразглашении, полагая, что именно публичное освещение трагедии стало катализатором для продвижения дела. В своем видеообращении она выразила твердое намерение добиться честного, открытого и полного расследования.

Напомним, 16-летний Антон Алексеев, ученик школы №2, трагически погиб 20 января 2026 года. По последним данным, вместе с другом, также подростком 16-17 лет, они забрались в танк через проем в отсеке двигателя, где мотор был снят. Антон, по предварительной информации, снял или задел подпорку ствола, что привело к тому, что его придавило внутри.

Трагедия произошла в Историческом парке «Россия – Моя история» в Якутске, где представлена выставка трофейной техники времен СВО, включая подбитую БМП «Брэдли», украинский БТР «Буцефал» и танк T-72.



