Происшествия 29.03.2024 в 09:20

В Улан-Удэ полицейские поблагодарили сотрудника банка, предотвратившего мошенничество

Менеджер сообщила в службу безопасности банка о встревоженном клиенте, который срочно хотел взять кредит на 600 тысяч
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ полицейские поблагодарили сотрудника банка, предотвратившего мошенничество
В Улан-Удэ полицейские в очередной раз объявили благодарность сотруднику банка, предотвратившему мошенничество. На этот раз слова признательности начальник Управления МВД России по г. Улан-Удэ Баир Галданов выразил менеджеру финансовой организации Елене Чернухиной.

26 марта она через службу безопасности сообщила сотрудникам ОСО УР Управления МВД России по г. Улан-Удэ о том, что в учреждение для оформления кредита в сумме 700 тысяч рублей, якобы, на покупку автомобиля пришел мужчина. Работника банка смутило поведение чем-то явно обеспокоенного 60-летнего клиента. Елена стала задавать ему вопросы, в том числе, касающиеся возможных совершенных в отношении него мошеннических действий. Не дожидаясь принятия каких-либо положительных решений в части выдачи займа, посетитель покинул банк.

Выехавшие на место полицейские возможную жертву аферистов в банке не застали. Он не отвечал на звонки, отсутствовал дома. Чтобы найти улан-удэнца, правоохранители вышли на руководителя учреждения, в котором тот работал в качестве специалиста, и, объяснив ситуацию, попросили связаться с ним. Выяснилось, что мужчина отпросился «на приём к врачу».

Уже вскоре начальство организации вместе с 60-летним гражданином и стражами порядка в кабинете обсуждали произошедшее. Оказалось, что потерпевшему утром поступило сообщение в мессенджере от, якобы, руководителя учреждения о проверке всех работников сотрудниками ФСБ – на предмет оказания содействия, в том числе материального, внешнеполитическому врагу. А вскоре ему позвонили.

Именно по указке аферистов, представляющихся правоохранителями и сотрудниками Центробанка России, житель столицы Бурятии под выдуманным предлогом попытался оформить кредит – чтобы исчерпать кредитный потенциал, а заодно помочь «поймать настоящих мошенников, пытающихся в противоправных целях завладеть его средствами». Мужчина был запуган интернет-преступниками уголовной ответственностью в случае невыполнения указаний и разглашения полученных сведений.

Руководство организации и полицейские развенчали историю, в которую поверил работник. Благодаря предпринятым мерам удалось остановить возможное дальнейшее оформление им займов и перечисление средств злоумышленникам.  

Менеджера банка, сообщившую о подозрительном факте, сотрудники полиции поблагодарили за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления против собственности.

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