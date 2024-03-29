В Улан-Удэ полицейские поблагодарили сотрудника банка, предотвратившего мошенничество

В Улан-Удэ полицейские в очередной раз объявили благодарность сотруднику банка, предотвратившему мошенничество. На этот раз слова признательности начальник Управления МВД России по г. Улан-Удэ Баир Галданов выразил менеджеру финансовой организации Елене Чернухиной.26 марта она через службу безопасности сообщила сотрудникам ОСО УР Управления МВД России по г. Улан-Удэ о том, что в учреждение для оформления кредита в сумме 700 тысяч рублей, якобы, на покупку автомобиля пришел мужчина. Работника банка смутило поведение чем-то явно обеспокоенного 60-летнего клиента. Елена стала задавать ему вопросы, в том числе, касающиеся возможных совершенных в отношении него мошеннических действий. Не дожидаясь принятия каких-либо положительных решений в части выдачи займа, посетитель покинул банк.Выехавшие на место полицейские возможную жертву аферистов в банке не застали. Он не отвечал на звонки, отсутствовал дома. Чтобы найти улан-удэнца, правоохранители вышли на руководителя учреждения, в котором тот работал в качестве специалиста, и, объяснив ситуацию, попросили связаться с ним. Выяснилось, что мужчина отпросился «на приём к врачу».Уже вскоре начальство организации вместе с 60-летним гражданином и стражами порядка в кабинете обсуждали произошедшее. Оказалось, что потерпевшему утром поступило сообщение в мессенджере от, якобы, руководителя учреждения о проверке всех работников сотрудниками ФСБ – на предмет оказания содействия, в том числе материального, внешнеполитическому врагу. А вскоре ему позвонили.Именно по указке аферистов, представляющихся правоохранителями и сотрудниками Центробанка России, житель столицы Бурятии под выдуманным предлогом попытался оформить кредит – чтобы исчерпать кредитный потенциал, а заодно помочь «поймать настоящих мошенников, пытающихся в противоправных целях завладеть его средствами». Мужчина был запуган интернет-преступниками уголовной ответственностью в случае невыполнения указаний и разглашения полученных сведений.Руководство организации и полицейские развенчали историю, в которую поверил работник. Благодаря предпринятым мерам удалось остановить возможное дальнейшее оформление им займов и перечисление средств злоумышленникам.Менеджера банка, сообщившую о подозрительном факте, сотрудники полиции поблагодарили за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления против собственности.