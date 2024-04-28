В Улан-Удэ разыскивают четырехлетнего малыша

27 апреля 2024 года в обеденное время из дома по ул. Пристанская ушел 4-летнйи мальчик. Последний раз внука видел дедушка. Далее оставшись без присмотра и внимания взрослых людей, ребенок бесследно исчез. Местонахождение мальчика неизвестно.

Следственный отдел по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия возбудил и расследует уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка.

В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия и иные следственные действия, направленные на установление местонахождения малолетнего ребенка.

Приметы: европейской внешности, рост около 100 см., худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет (на момент исчезновения): голубая футболка, серые колготки, черные или фиолетовые ботинки.

Просим всех граждан, кому известны любые сведения о местонахождении малолетнего ребенка или обстоятельствах его исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 или 112 (полиция), 8 (3012) 44-70-93 (следственный отдел по Советскому району г. Улан-Удэ).



Фото: СУ СК РФ по РБ