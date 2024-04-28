Фонд капитального ремонта Республики Бурятия отмечает 10 лет

Своё 10-летие отмечает Фонд капитального ремонта Республики Бурятия. Какой путь пройден? Что достигнуто? И какие цели ставим на будущее?

Что для организации 10 лет? Это долгий путь становления, накопления опыта и завоевания доверия. К своему юбилею Фонд капитального ремонта Республики Бурятия подошел с высокими результатами.

7 марта 2014 года постановлением правительства Республики Бурятия была создана некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия». Уже через месяц в конце апреля фонд приобрел статус юридического лица и начал свою деятельность.

С чего всё началось? С жилищного фонда, который за многие годы эксплуатации пришёл в упадок: обшарпанные промерзающие стены, пораженные гнилью и прогнувшиеся деревянные элементы стропильной системы, сломанный шифер и проржавевшие металлическое покрытие кровли, ржавые, подтекающие трубы инженерных систем, изношенная электропроводка, неосвещенные подъезды и придомовая территория и собственники, категорически отказывающиеся платить взносы на капитальный ремонт, считающие их дополнительными поборами с населения.

В первые годы велась плотная работа со всем населением Республики Бурятия, направленная на повышение собираемости взносов для дальнейшего проведения ремонтных работ.

В республиканскую программу капитального ремонта включено 4 070 многоквартирных домов, в них открыто 158 852 лицевых счета.

Для качественной работы с населением фондом обеспечена работа горячей линии, организован прием письменных и устных обращений граждан, а также проводятся выездные семинары по всем районам республики Бурятия.

Благодаря такой всесторонней работе с населением уровень собираемости взносов с 63,64% в 2015 году вырос до 104,14 % к 2023 году. Такой высокий показатель достигался только возрастающим доверием населения к программе капитального ремонта, а это реально отремонтированные дома, повышающие уровень комфорта и безопасности населения.

За 10 лет работы Фондом произведен капитальный ремонт в 2 981 многоквартирном доме по 4 710 видам работ на общую сумму 5 343,03 млн. руб.

Отремонтировано: 930 крыш, 54 подвала, 175 фасадов, 45 фундаментов, 317 систем водоотведения, 168 систем горячего водоснабжения, 379 систем холодного водоснабжения, 495 систем отопления, 2079 систем электроснабжения и 68 лифтов. Более 50% от общего числа работ выполнены в Улан-Удэ.

«На этом Фонд не остановится! На следующее 10-летие мы ставим перед собой более грандиозные цели! Это совершенствование системы контроля за выполнением строительно-монтажных работ, ужесточение требований к выполнению подрядными организациями работ в установленные сроки, ну и конечно увеличение числа довольных жителей нашей республики и обновленный облик их домов. Сохранить доверие граждан можно лишь наглядными примерами: не сбавляя темпов продолжать качественно выполнять капитальный ремонт домов. Это и будет планом Фонда капитального ремонта на будущие периоды» - отмечает генеральный директор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов.

По оценке Минстроя России, Фонд капитального ремонта Республики Бурятия входит в 10-ку лучших региональных операторов страны. За период своей деятельности получил множество благодарностей и наград от Правительства РБ, Народного Хурала РБ, Минстроя РБ, Ассоциации региональных операторов, Администрации г. Улан-Удэ и районов республики Бурятии, управляющих организаций и собственников.





Фото:Фонд капитального ремонта РБ