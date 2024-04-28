В Монголии создадут национальную программу патриотического воспитания детей и молодежи

В Монголии собираются реализовать национальную программу с целью патриотического, физического и нравственного воспитания детей и молодежи. Для этого используют опыт членов «Объединенной ассоциации монгольских воинов». Об этом заявил 26 апреля президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на национальном форуме на тему «Ценности Родины – гордость гражданина», посвящённому 10-летию создания Объединённой ассоциации монгольских воинов.

- Монгольские военнослужащие, наряду с защитой своей страны и своего народа, усердно трудились во всех социальных сферах, таких как общество, экономика, культура, образование, наука, просветительская деятельность, здравоохранение, и вынесли все испытания и трудности, выпавшие на их плечи», - отметил президент Хурэлсух в своем выступлении.

Глава монгольского государства сообщил, что в будущем планирует реализовать национальную программу с целью патриотического, физического и нравственного воспитания детей и молодежи, и подчеркнул, что для этого важны лидерство, роль и опыт членов Объединенной ассоциации монгольских воинов.

Генеральный секретарь Объединенной ассоциации монгольских воинов Ц.Тогоо сказал:

- Впервые выпускники одного курса военного училища объединились, чтобы помогать друг другу. После были созданы специализированные военно-профессиональные объединения, которые впоследствии превратились в собрание «боевых товарищей», ставшее основой нашей ассоциации. Другими словами, патриотизм среди военнослужащих выше в силу их профессиональных обстоятельств. Поэтому нашей общей целью было распространение ценностей патриотизма.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», 4 апреля 2019 года состоялся первый съезд, собравший более 1000 ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов для продвижения своей миссии и определения ключевых направлений деятельности.

Среди них приоритетными направлениями деятельности Объединенной ассоциации монгольских воинов являются мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и национальной гордости у граждан, защиту и укрепление ценностей независимости, безопасности и государственности, распространение истории и культуры страны, а также укрепление национального единства».





Фото: "Номер один"