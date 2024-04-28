Происшествия 28.04.2024 в 14:03

В пригороде Улан-Удэ собаки едва не растерзали школьницу

От разъяренных псов девочку спас случайный прохожий

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Текст: Анастасия Величко
В пригороде Улан-Удэ собаки едва не растерзали школьницу

Страшной новостью поделилась в соцсетях с земляками жительница пос. Сотниково Иволгинского района. Женщина сообщила, что 27 апреля на ее несовершеннолетнюю дочь напали огромные собаки.

«Моя дочь шла на тренировку по улице Промышленная.мНа неё напали огромные собаки, одна из которых алабай. Явно это не уличные псы. Если бы не этот мужчина, я не знаю, что бы было. Спасибо ещё раз ему. Не описать, как я вам благодарна», - поделилась женщина.

Мама пострадавшей девочки отметила, что про стаю, которая обитает на этой улице жители уже сообщали не раз.

«По этой дороге ходят очень много детей-спортсменов. У меня вопрос, почему не среагировали раньше? Ждали, когда будет вот такой случай, до крови? Хочу предать огласке, так как боюсь что не найдут хозяина. Всё забудется и затихнет. Итог - столько боли, страха, потеря времени в спорте! Теперь останется воспоминание на всю жизнь, а ведь она так любит животных», - сетует мама девочки.


Фото: "Номер один"

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