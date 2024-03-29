В Бурятии младшеклассники в поисках цветмета совершили набег на здание АТС

Неприятный инцидент произошел недавно в Закаменском районе Бурятии. Там пять учащихся 3-5 классов одной из школ незаконно проникли в здание АТС для кражи медных проводов и повредили имущество компании «Ростелеком». Как сообщается, возраст малолетних участников набега – от 9 до 11 лет.«По решению Комиссии по делам несовершеннолетних все дети поставлены на внутришкольный учет и на учет в ПДН и предупреждены о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, в спецшколу. Их родители предупреждены об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», - рассказали в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».Фото: «Номер один»