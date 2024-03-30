Происшествия 30.03.2024 в 09:41

У женщины обгорело лицо на пожаре в Бурятии

Возгорание началось из-за замыкания электросчетчика
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Текст: Андрей Константинов
У женщины обгорело лицо на пожаре в Бурятии
Вечером 29 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома в селе Михайловка Кижингинского района. К месту вызова был направлен личный состав 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.

«До прибытия первого пожарного подразделения очаг возгорания был потушен очевидцами. В результате пожара ожоги 1-й степени лица и шеи получила 36-летняя хозяйка дома. Огнем повреждены стена комнаты и потолок на общей площади 12 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросчетчика. Со слов очевидцев, при включении в розетку счетчик начал искриться, что и привело к возгоранию.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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