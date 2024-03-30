У женщины обгорело лицо на пожаре в Бурятии

Вечером 29 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома в селе Михайловка Кижингинского района. К месту вызова был направлен личный состав 11-го Хоринского отряда ГПС РБ.«До прибытия первого пожарного подразделения очаг возгорания был потушен очевидцами. В результате пожара ожоги 1-й степени лица и шеи получила 36-летняя хозяйка дома. Огнем повреждены стена комнаты и потолок на общей площади 12 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросчетчика. Со слов очевидцев, при включении в розетку счетчик начал искриться, что и привело к возгоранию.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС