В Улан-Удэ подросток на мотоцикле врезался в иномарку

ДТП с участием мотоциклиста произошло вечером 15 апреля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Современная 16-летний водитель мотоцикла «Ямаха» совершил столкновение с автомашиной «Хендэ Солярис». В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, школьник не имел прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован и принадлежал его отцу. За передачу байка подростку, не имеющему прав, мужчину привлекли к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии