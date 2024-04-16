Происшествия 16.04.2024 в 10:11
В Улан-Удэ подросток на мотоцикле врезался в иномарку
Школьника госпитализировали, а его отца оштрафовали
Текст: Андрей Константинов
ДТП с участием мотоциклиста произошло вечером 15 апреля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Современная 16-летний водитель мотоцикла «Ямаха» совершил столкновение с автомашиной «Хендэ Солярис». В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Как отметили в Госавтоинспекции, школьник не имел прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован и принадлежал его отцу. За передачу байка подростку, не имеющему прав, мужчину привлекли к административной ответственности.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как отметили в Госавтоинспекции, школьник не имел прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован и принадлежал его отцу. За передачу байка подростку, не имеющему прав, мужчину привлекли к административной ответственности.
Фото: ГИБДД Бурятии
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