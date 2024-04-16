В Улан-Удэ росгвардейцы задержали наркоманов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, выехав по сообщению в Железнодорожном районе города, пресекли факт незаконного оборота наркотических средств.

Сотрудникам ранее сообщили, что жители квартиры на проспекте 50-летия Октября употребляют запрещенные вещества. На месте росгвардейцам открыл дверь мужчина, с признаками наркотического опьянения.

Пройдя в квартиру, сотрудники Росгвардии задержали еще одного мужчину, который выкинул из окна подозрительный предмет. Задержав граждан, росгвардейцы под окном обнаружили стеклянную банку с растительной массой с характерным запахом марихуаны, а в квартире - сверток с гашишем на шкафу и приспособление для употребления наркотических средств.

При даче объяснений задержанные, 35 и 38-летние жители Улан-Удэ, признались в употреблении и хранении наркотических средств. Задержанные доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведется следствие.





Фото: Росгвардия