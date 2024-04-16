Происшествия 16.04.2024 в 11:36

В Улан-Удэ мошенники не пожалели 89-летнюю бабушку

Пенсионерка поверила, что её внучка попала в аварию и отдала 400 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенники не пожалели 89-летнюю бабушку
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 89-летняя горожанка вместе с родственниками. Пенсионерка рассказала, что днем ей на домашний телефон позвонила плачущая девушка, которая представилась ее внучкой.

«Внучка» рассказала, что ее чуть не сбила машина, а водитель, пытаясь избежать столкновения, свернула на обочину и сама получила тяжелые травмы. И теперь на нее, якобы, возбудили уголовное дело. Избежать уголовного преследования можно лишь при условии выплаты компенсации в размере 1,6 млн рублей.

«Срочность и тревожность разыгранной мошенниками ситуации ослабили бдительность пенсионерки. Она сообщила, что у нее имеется только 400 тысяч рублей. Псевдо-внучку сменил адвокат, который сказал, что не сможет приехать сам, его ждут в суде, но отправит своего помощника. Интернет-аферисты попросили бабушку несколько раз пересчитать денежные купюры, назвать их количество и номинал, а затем приказали завязать деньги в полотенце и передать курьеру. Приехавший незнакомец поддержал выдуманную мошенниками историю и даже старался успокоить женщину. Бабушка отдала ему все сбережения», - рассказали в МВД Бурятии.

На следующий день пенсионерка позвонила близким, чтобы узнать, как дела у внучки и разрешилась ли ситуация с происшествием. Выслушав пенсионерку, родственники объяснили бабушке, что никакого ДТП не было, а она сама стала жертвой мошенников.

По факту мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело, началось расследование.

В полиции отмечают, что схема «Ваш родственник попал в ДТП» остается одной из самых частых.

«Какие бы сведения не сообщали звонившие, кем бы они не представлялись, важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Положите трубку и перезвоните родственникам лично, всегда проверяйте поступившую информацию. Обязательно говорите со своими пожилыми родственниками о распространенных схемах обмана», - предупреждают граждан в МВД Бурятии.

А молодых людей, решивших заработать в роли курьеров «лёгкие» деньги, полиция предупреждает: им грозит уголовная ответственность наравне с организаторами преступлений.

Фото: МВД Бурятии
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