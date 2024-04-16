Четверо жителей Улан-Удэ не захотели пройти досмотр на железнодорожном вокзале

В минувшие выходные четверо жителей Бурятии нарушили правила досмотра пассажиров на территории железнодорожного вокзала. Они не стали входить на вокзал через главный вход. Пассажиры просто перелезли через ограждение виадука на станции, чтобы сократить путь к поезду.

- В отношении нарушителей были составлены протоколы по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Наказание в соответствии с данной статьей влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, - сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте

Как пояснили в транспортной полиции, при входе на территорию вокзала, граждане обязаны соблюдать требования законодательства по обеспечению транспортной безопасности. А именно – обязательно проходить зону досмотра при входе в помещение железнодорожного вокзала станции Улан-Удэ. На зоне досмотра у граждан проверяется багаж и ручная кладь.





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