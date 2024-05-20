В Улан-Удэ мать двоих детей лишилась единственного источника дохода

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Советского райсуда Улан-Удэ в отношении молодой горожанки. Она обвинялась в пьяном вождении.Как следует из материалов дела, девушка ранее привлекалась к административной ответственности за пьяную езду. Тогда её оштрафовали и лишили водительских прав. Однако в январе 2024 года горожанка вновь села пьяной за руль и была остановлена сотрудниками ГИБДД.Райсуд признал девушку виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также у нее конфисковали автомобиль «Тойота Королла».Не согласившись с такой мерой наказания, горожанка обжаловала приговор. В жалобе осужденная указала, что одна воспитывает двоих детей, живет в съемном доме без коммуникаций, а автомашина была единственным источником дохода в семье. Однако разжалобить суд у девушки не получилось.«Доводы жалобы судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения, поскольку положения закона о конфискации являются императивными, подлежат безусловному применению независимо от материального положения виновного лица и условий его жизни», - отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»