Происшествия 20.05.2024 в 17:52
В Улан-Удэ мать двоих детей лишилась единственного источника дохода
Доводы женщины не смогли разжалобить суд
Текст: Андрей Константинов
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Советского райсуда Улан-Удэ в отношении молодой горожанки. Она обвинялась в пьяном вождении.
Как следует из материалов дела, девушка ранее привлекалась к административной ответственности за пьяную езду. Тогда её оштрафовали и лишили водительских прав. Однако в январе 2024 года горожанка вновь села пьяной за руль и была остановлена сотрудниками ГИБДД.
Райсуд признал девушку виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также у нее конфисковали автомобиль «Тойота Королла».
Не согласившись с такой мерой наказания, горожанка обжаловала приговор. В жалобе осужденная указала, что одна воспитывает двоих детей, живет в съемном доме без коммуникаций, а автомашина была единственным источником дохода в семье. Однако разжалобить суд у девушки не получилось.
«Доводы жалобы судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения, поскольку положения закона о конфискации являются императивными, подлежат безусловному применению независимо от материального положения виновного лица и условий его жизни», - отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Фото: «Номер один»
Как следует из материалов дела, девушка ранее привлекалась к административной ответственности за пьяную езду. Тогда её оштрафовали и лишили водительских прав. Однако в январе 2024 года горожанка вновь села пьяной за руль и была остановлена сотрудниками ГИБДД.
Райсуд признал девушку виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также у нее конфисковали автомобиль «Тойота Королла».
Не согласившись с такой мерой наказания, горожанка обжаловала приговор. В жалобе осужденная указала, что одна воспитывает двоих детей, живет в съемном доме без коммуникаций, а автомашина была единственным источником дохода в семье. Однако разжалобить суд у девушки не получилось.
«Доводы жалобы судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения, поскольку положения закона о конфискации являются императивными, подлежат безусловному применению независимо от материального положения виновного лица и условий его жизни», - отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Фото: «Номер один»
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