Собаки из Улан-Удэ отправились в Европу

В Бурятии в ноябре 2023 года был принят закон об усыплении бродячих животных. После этого собак начали вывозить в другие регионы России. Теперь их уже вывозят заграницу.

Утром 19 мая трех собак отправили в Швейцарию и одного - во Францию.

– Во Францию мы отправляем в первый раз, поэтому для нас - это восхитительная новость, как и для самой собачки! Его там ждут уже больше месяца, – рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья».

«Подготовка к поездке в Европу в этот раз была чуть более сложной, чем в предыдущие два раза, но мы справились. Четыре хвостика сегодня уже начали свое путешествие: три собачки из приюта «Ананда», а одна из нашего фонда, - делятся радостью сотрудники фонда помощи животным «Собака счастья».

Напомним, в феврале 2024 года Верховный Суд России временно запретил эвтаназию бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания.





Фото: Номер один