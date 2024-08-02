В Бурятии деда оштрафуют за передачу мотоцикла внуку

ДТП произошло вечером 1 августа в Закаменском районе Бурятии на технологической дороге «Закаменск – Холтосон». Там не справился с управлением и перевернулся 17-летний водитель мотоцикла «Рэйсер». В результате аварии молодой человек получил травмы различной степени тяжести.Как сообщили в ГИБДД, байкер не имел прав, а мотоцикл он получил от дедушки. Его привлекут к административной ответственности - за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права.Фото: ГИБДД Бурятии