Происшествия 25.02.2026 в 09:48

В Монголии четыре человека утонули во время провала машины под лед

В числе погибших есть дети
Текст: Чингис Шоноев
Фото: архив «Номер один»
Автомобиль с шестью пассажирами провалился под лед на озере Буйр в аймаке Дорнод в Монголии. В результате погибли четыре человека, сообщило аймачное управление по чрезвычайным ситуациям.

«24 февраля семья из трех взрослых граждан и трех детей возвращалась из поездки на автомобиле Prius 30 по льду озера Буйр. В результате провала автомашины в воду четыре пассажира погибли, выжили один взрослый и один ребенок», – сообщило спасательное ведомство. 

По его информации, на сегодняшний день средняя толщина льда на этом озере составляет 99-116 см, что на 12-21 см больше, чем за аналогичный период 2025 года. Метеорологи предупредили, что в конце февраля толщина льда на реках и озерах будет уменьшаться неравномерно. Поэтому гражданам, скотоводам, перевозчикам и путешественникам рекомендовали воздержаться от передвижения по льду как пешком, так и на автотранспорте.
Монголия

