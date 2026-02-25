В Монголии четыре человека утонули во время провала машины под лед

Автомобиль с шестью пассажирами провалился под лед на озере Буйр в аймаке Дорнод в Монголии. В результате погибли четыре человека, сообщило аймачное управление по чрезвычайным ситуациям.«24 февраля семья из трех взрослых граждан и трех детей возвращалась из поездки на автомобиле Prius 30 по льду озера Буйр. В результате провала автомашины в воду четыре пассажира погибли, выжили один взрослый и один ребенок», – сообщило спасательное ведомство.По его информации, на сегодняшний день средняя толщина льда на этом озере составляет 99-116 см, что на 12-21 см больше, чем за аналогичный период 2025 года. Метеорологи предупредили, что в конце февраля толщина льда на реках и озерах будет уменьшаться неравномерно. Поэтому гражданам, скотоводам, перевозчикам и путешественникам рекомендовали воздержаться от передвижения по льду как пешком, так и на автотранспорте.