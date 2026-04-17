Крупнейшая взятка Забайкалья стала предметом рассмотрения в суде

Забайкальский краевой суд рассмотрел в апелляционной инстанции уголовное дело о крупнейшем в регионе коммерческом подкупе, связанном с деятельностью сотрудников компании «Удоканская медь». Фигурантами дела стали Роман Меркулов, занимавший руководящие должности в проекте строительства, а также Олег Мирошников и Елена Меркулова. Как сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда, в ходе заседания судебная коллегия выслушала доводы сторон и рассмотрела дополнительные материалы, представленные как защитой, так и обвинением.Сторона защиты настаивала на приобщении к делу документов, касающихся объема полномочий Меркулова, указывая на пробелы в следствии и неполное исследование доказательств судом первой инстанции. Прокуратура возражала, однако суд частично удовлетворил это ходатайство. В свою очередь, документы, представленные обвинением, несмотря на возражения защиты, были приняты судом в полном объеме. В рамках процесса по видеоконференцсвязи был допрошен генеральный директор «Удоканской меди» Алексей Ящук, который изложил свою позицию и заявил, что считает наказание Меркулова заслуженным.В ходе прений сторон прокуратура сочла вынесенный ранее приговор чрезмерно мягким. Гособвинение просило назначить Елене Меркуловой реальное лишение свободы, а также дополнительно взыскать с Романа Меркулова штраф в размере 37 816 250 рублей. Защита, напротив, указывала на отсутствие ущерба для компании и ставила под сомнение даже территориальную подсудность дела, полагая, что его должен был рассматривать суд в Тюмени.Сам Роман Меркулов в последнем слове просил отменить приговор, заявив о своей невиновности и подчеркнув, что считает обвинения надуманными. Олег Мирошников утверждал, что переданные средства были займом, который он впоследствии вернул. Елена Меркулова просила суд не ужесточать наказание, ссылаясь на семейные обстоятельства, в том числе необходимость ухода за ребенком-инвалидом.По итогам рассмотрения апелляции суд изменил приговор в части наказания Романа Меркулова, назначив ему дополнительный штраф в размере однократной суммы коммерческого подкупа — 37 816 250 рублей. В остальной части приговор Каларского районного суда оставлен без изменения.Согласно материалам дела, Меркулов, занимая руководящие должности в проекте строительства, получил от Мирошникова денежные средства за лоббирование интересов подрядных организаций при заключении контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ на объекте горно-металлургического комбината «Удокан». Средства переводились, в том числе, через банковские счета Елены Меркуловой.Ранее, в декабре 2025 года, суд первой инстанции приговорил Романа Меркулова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с запретом заниматься профессиональной деятельностью в отрасли. Олег Мирошников получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере суммы подкупа. Елене Меркуловой было назначено условное наказание сроком на четыре года.