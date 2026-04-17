17.04.2026

Крупнейшая взятка Забайкалья стала предметом рассмотрения в суде

38 миллиона рублей передали начальнику строительства объекта за приемку работ
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Забайкальский краевой суд рассмотрел в апелляционной инстанции уголовное дело о крупнейшем в регионе коммерческом подкупе, связанном с деятельностью сотрудников компании «Удоканская медь». Фигурантами дела стали Роман Меркулов, занимавший руководящие должности в проекте строительства, а также Олег Мирошников и Елена Меркулова. Как сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда, в ходе заседания судебная коллегия выслушала доводы сторон и рассмотрела дополнительные материалы, представленные как защитой, так и обвинением.

Сторона защиты настаивала на приобщении к делу документов, касающихся объема полномочий Меркулова, указывая на пробелы в следствии и неполное исследование доказательств судом первой инстанции. Прокуратура возражала, однако суд частично удовлетворил это ходатайство. В свою очередь, документы, представленные обвинением, несмотря на возражения защиты, были приняты судом в полном объеме. В рамках процесса по видеоконференцсвязи был допрошен генеральный директор «Удоканской меди» Алексей Ящук, который изложил свою позицию и заявил, что считает наказание Меркулова заслуженным.

В ходе прений сторон прокуратура сочла вынесенный ранее приговор чрезмерно мягким. Гособвинение просило назначить Елене Меркуловой реальное лишение свободы, а также дополнительно взыскать с Романа Меркулова штраф в размере 37 816 250 рублей. Защита, напротив, указывала на отсутствие ущерба для компании и ставила под сомнение даже территориальную подсудность дела, полагая, что его должен был рассматривать суд в Тюмени.

Сам Роман Меркулов в последнем слове просил отменить приговор, заявив о своей невиновности и подчеркнув, что считает обвинения надуманными. Олег Мирошников утверждал, что переданные средства были займом, который он впоследствии вернул. Елена Меркулова просила суд не ужесточать наказание, ссылаясь на семейные обстоятельства, в том числе необходимость ухода за ребенком-инвалидом.

По итогам рассмотрения апелляции суд изменил приговор в части наказания Романа Меркулова, назначив ему дополнительный штраф в размере однократной суммы коммерческого подкупа — 37 816 250 рублей. В остальной части приговор Каларского районного суда оставлен без изменения.

Согласно материалам дела, Меркулов, занимая руководящие должности в проекте строительства, получил от Мирошникова денежные средства за лоббирование интересов подрядных организаций при заключении контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ на объекте горно-металлургического комбината «Удокан». Средства переводились, в том числе, через банковские счета Елены Меркуловой.

Ранее, в декабре 2025 года, суд первой инстанции приговорил Романа Меркулова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с запретом заниматься профессиональной деятельностью в отрасли. Олег Мирошников получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере суммы подкупа. Елене Меркуловой было назначено условное наказание сроком на четыре года.
Все новости

Глава Бурятии обнародовал первые результаты торговли шерстью
17.04.2026 в 10:25
Лучшие врачи проверят здоровье жителей отдаленных районов Бурятии
17.04.2026 в 10:20
Крупнейшая взятка Забайкалья стала предметом рассмотрения в суде
17.04.2026 в 10:19
В Бурятии из-за пастуха случился пожар возле кладбища
17.04.2026 в 10:07
Улан-удэнец стал жертвой мошенников при попытке пригнать авто из Хабаровска
17.04.2026 в 09:58
В Бурятии сотрудницы банка спасли мать погибшего участника СВО от потери 3 миллионов
17.04.2026 в 09:45
В Улан-Удэ возле оптовой базы вспыхнула груженая фура
17.04.2026 в 09:43
В Бурятии разработали фиточай из хвои и шелухи кедровых шишек
17.04.2026 в 09:33
В Улан-Удэ осудят риелтора, кадастрового инженера и юриста
17.04.2026 в 09:23
Павел Воля выступит с большим стендапом в Улан-Удэ!
17.04.2026 в 09:16
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Бурятии из-за пастуха случился пожар возле кладбища
Мужчина бросил в траву непотушенную спичку
17.04.2026 в 10:07
В Улан-Удэ возле оптовой базы вспыхнула груженая фура
Дым виден из разных уголков города
17.04.2026 в 09:43
Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара

Мужчина избил свою собутыльницу несколько раз

16.04.2026 в 15:31
Житель Бурятии сломал жене три пальца кочергой
Пара поссорилась на почве ревности во время совместной попойки
16.04.2026 в 13:31
