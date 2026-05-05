В Улан-Удэ мужчина обокрал аварийный дом без окон и получил 13 лет «строгача»

В Иволгинском районе осудили мужчину, который обокрал квартиру в доме, признанном аварийным и непригодным для жизни. Суд переквалифицировал его действия с кражи из жилища на обычную кражу с проникновением в помещение - потому что жить в разбитых окнах и сырости невозможно.В сентябре 2023 года осуждённый проезжал мимо одного из домов в селе Иволгинск. Ограда заросла травой, в окнах не хватало стёкол, калитка не запиралась. Мужчина решил, что здесь давно никто не живёт, и залез внутрь через оконный проём. Из квартиры он вынес водонагреватель и около сорока метров медной проводки. Общая сумма ущерба составила почти 6 тысяч рублей.Следствие квалифицировало его действия как кражу с незаконным проникновением в жилище - это часть третья статьи 158 УК РФ. Но суд первой инстанции не согласился. Выяснилось, что весь многоквартирный дом ещё в 2020 году признали аварийным и непригодным для проживания. Конструктивные элементы строения имели дефекты, которые несли опасность для жизни. Восстановительная стоимость превышала 92 процента, чинить дом было нецелесообразно. Квартиры пустовали с 2020 года и были законсервированы. Официально помещение не являлось жилым.Суд переквалифицировал преступление на пункт «б» части второй статьи 158 УК РФ - кража с незаконным проникновением в помещение. Наказание по этой статье значительно мягче. Мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ. Окончательное наказание сложили с предыдущим приговором - за кражи, угоны и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Общий срок составил 13 лет и 1 месяц колонии строгого режима с последующим ограничением свободы ещё на год. Прокурор пытался обжаловать приговор в этой части, настаивая на более тяжкой статье и прося 15 лет общего срока. Но Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений.Фото: «Номер один»