Общество 05.05.2026 в 16:38

В Бурятии экс-глава поселения поплатился за фиктивное благоустройство сквера

Он создал липовый контракт, чтобы увести часть бюджетных средств
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии бывшего главу сельского поселения «Улюнское» признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в СУ СКР по РБ.

Чтобы увести бюджетные деньги, в июле 2021 года чиновник организовал фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сельского сквера отдыха на общую сумму 300 тысяч рублей. «Липу» подписали от имени предпринимателя, который является родственником его супруги. Причем бизнесмен не знал об этой афере.

Затем глава поселения сам приобрел материалы по заниженной стоимости и попросил своего родственника за небольшое вознаграждение сделать из них металлическое ограждение. После поручил подчиненным работникам сельского дома культуры покрасить его.

Затраты чиновника не превысили 165 тыс. рублей. Но на основании подписанных им актов о приемке выполненных работ на счета фиктивного подрядчика перечислили полную стоимость контракта. Оставшиеся деньги, более 135 тыс. рублей, предприниматель передал злоумышленнику, который распорядился ими по своему усмотрению. 

Подчеркивается, что после возбуждения уголовного дела экс-глава признал вину и полностью возместил причиненный бюджету ущерб.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком 2 года. Приговор уже вступил в законную силу», - отметили в следственном ведомстве.

