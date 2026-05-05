В Бурятии мужчина с двумя судимостями за пьяную езду купил поддельные права и отправился в колонию

В Заиграевском районе суд отправил в колонию мужчину, который, уже имея две судимости за управление автомобилем в нетрезвом виде, купил фальшивое водительское удостоверение. Подделка была очевидной - права не прошли проверку сотрудников ГИБДД.Ранее он уже дважды попадался пьяным за рулём. Первый раз - в 2017 году, тогда его приговорили к условному сроку с лишением прав на 2,5 года. В 2020-м он сел за руль снова - на этот раз получил реальные полгода колонии и снова лишение прав. Когда срок наказания закончился, мужчина, не желая сдавать экзамены и проходить процедуру восстановления, решил схитрить: приобрёл поддельные права.Суд квалифицировал его действия по части третьей статьи 327 УК РФ - приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения. Мужчина свою вину признал, поэтому дело рассматривали в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами признали чистосердечное признание, помощь следствию, положительные характеристики и наличие на иждивении трёх детей - младший из них инвалид.Тем не менее, учитывая, что преступление совершено лицом с двумя неснятыми судимостями, суд посчитал, что исправление возможно только в изоляции от общества. Назначенное наказание - 4 месяца колонии общего режима. Апелляция оставила приговор без изменения. Ходатайство о смягчении наказания и замене колонии-поселения отклонили. Мужчина взят под стражу в зале суда.