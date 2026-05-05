Общество 05.05.2026 в 15:22

В Монголии снизилась рождаемость

Объективный процесс переезда молодых женщин в монгольские города снижает потребность в создании больших семей
Текст: Иван Иванов
В 2025 году демографическая ситуация в Монголии продемонстрировала умеренное снижение ключевых показателей рождаемости при одновременном сокращении смертности. Об этом сообщает портал «Монцамэ». По данным Национального статистического комитета Монголии, за год в стране было зарегистрировано 56,2 тысячи новорождённых, что на 5,7% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Снижение рождаемости отражается и в суммарном коэффициенте – среднем числе детей, которых женщина рожает в течение жизни. В 2025 году этот показатель составил 2,4, что всё ещё выше уровня простого воспроизводства населения, но демонстрирует тенденцию к постепенному сокращению.

Одновременно фиксируется положительная динамика по смертности. В 2025 году в стране умерло 19,1 тыс. человек — это на 2,1% меньше, чем в 2024 году. Общий коэффициент смертности составил 5,4 на 1000 человек населения, что указывает на относительную стабильность и постепенное улучшение условий жизни и здравоохранения.

Подобные демографические показатели играют важную роль в оценке структуры населения, уровня экономического развития и социальной политики государства. Они позволяют прогнозировать нагрузку на систему здравоохранения, образование и рынок труда, а также корректировать стратегию долгосрочного развития страны.

В целом снижение рождаемости в Монголии укладывается в глобальную тенденцию, характерную для стран, переживающих социально-экономические изменения. Это во многом объективный процесс: значительная часть населения постепенно переезжает из сельской местности в крупные города, где меняется образ жизни и приоритеты. Молодые женщины всё чаще ориентируются на получение образования, профессиональное развитие и создание материальной базы, откладывая рождение детей. При этом следует учитывать, что появление ребёнка в Монголии неизбежно связано с серьёзными финансовыми затратами, которые многократно возрастают в семьях с несколькими детьми, что также сдерживает стремление к высокой рождаемости.

