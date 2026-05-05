Аграрии Бурятии могут лишиться субсидий на три года за поджог полей

С начала года в Бурятии зафиксировали 168 возгораний сухой травы и 1500 га, пройденных огнем.

В минсельхозпроде республики напомнили, что за поджог полей аграрии могут лишиться субсидий на три года. Фермеров призывают проводить своевременную опашку сельхозугодий и отказать от неконтролируемых отжигов.

«Согласно постановлению правительства РФ № 1479, самовольные палы строго запрещены. Нарушителям грозят серьезные санкции: штрафы до 400 тысяч рублей на юридических лиц, лишение ряда субсидий и отстранение от господдержки АПК сроком до 3 лет», - прокомментировали в профильном министерстве.