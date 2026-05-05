Общество 05.05.2026 в 16:05

Две паромные переправы заработали в Бурятии

Движение осуществляется по расписанию
Текст: Карина Перова
Фото: минтранс Бурятии

В Бурятии заработали две паромные переправы, сообщили в минтрансе региона. С 1 мая стала доступна Усть-Чикойская на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе. А с 5 мая – Татауровская на автодороге «Татаурово – Острог» в Прибайкальском районе.

Движение осуществляется по расписанию. Актуальное расписание работы паромных переправ можно посмотреть на официальном сайте ГКУ «Бурятрегионавтодор».

«Расписание работы может корректироваться из-за погодных условий (высокого или низкого уровня воды в реке, образования шуги и заберегов, ледохода)», - предупредили в министерстве.

