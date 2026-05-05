«Восстала из мертвых»

Прокуратура объяснила, почему мужчину судили за смерть живой женщины
Дело об убийстве жительницы Усть-Таркского района Новосибирской области – одно из самых скандальных для новосибирского следствия. За смерть сельчанки дали срок, а она оказалась живой. Журналисты КП-Новосибирск задались вопросом, что теперь будет с приговором.

Михаил Миронов отбывает срок уже два года. Его отправили в колонию строгого режима за два убийства.

В первом случае события датируются 2018 годом. По материалам следствия, местная жительница погибла ночью 7 августа. Вот как описал инцидент судебный департамент региона:

«После совместного распития алкогольных напитков находились на мосту через реку Тарка в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Возникла ссора, в результате которой Миронов нанес ей удары в область головы. Затем перекинул тело через ограждение моста и сбросил его с высоты 7,5 метров в реку Тарку».

Труп 48-летней утопленницы нашли, а Миронов дал признательные показания. Второй криминал выглядит похоже. Даже возраст «жертвы» близок – 47 лет. Но события датируются уже августом 2023 года.

- У Миронова, не понесшего наказание за ранее совершенное убийство, находящегося в алкогольном опьянении, в результате конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений, возник преступный умысел на еще одно убийство. Реализуя его, он с силой нанес В. множественные удары в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Убедившись, что В. находится в бессознательном состоянии, Миронов перенес ее на берег реки Омь, сбросил в реку, дождался, когда она погрузилась под воду, и скрылся с места преступления, - описал события судебный департамент.

Примечательно, что точный день указанных событий следствие не установило. Не найден и труп.

Миронову, тем не менее, вынесли приговор – 16 лет. Но как такое возможно? На чем строились доказательства?

Редакции КП-Новосибирск дала пояснения начальник отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт.

- Фактически он сам явился с повинной в органы предварительного расследования и заявил о совершенном убийстве именно второй женщины, - пояснила КП-Новосибирск Ольга Николаевна. - В отношении первой женщины первоначально не было установлено криминальное обстоятельство лишения ее жизни, полагали, что она утонула. И уже после явки с повинной, в которой Миронов сознался в убийстве второй женщины, он сознался еще и в убийстве первой. При этом Миронов занимал очень активную позицию, он охотно рассказывал следствию о том, как именно им были совершены убийства, наглядно демонстрировал, как он нес тело второй женщины, где останавливался. Он рассказывал и показывал, что первую сбросил с мостка в населенном пункте. Что вторую уже не стал там топить, поскольку первое тело всплыло, а перенес за село, где есть смыкание двух рек. Рассказал, что светил телефоном, убедился, что утонула…

В материалах следствия действительно говорится о том, что осужденный сам рассказал о преступлении, что описал подробности. Документально это так. Но вот юрист Михаил Жуков, руководствуясь своим опытом, высказал сомнения на этот счет.

- Сейчас необходимо в связи с появлением «бродячего трупа» выносить постановление о реабилитации осужденного. Реабилитировать и решать вопрос о компенсации причиненного морального вреда. А в формулировку о том, что гражданин «сам пришел», позвольте мне не поверить. Есть единичные случаи, когда так происходит. А обычно выглядит так: человека задерживают и уже тогда предлагают признаться. Он пишет явку с повинной, но на самом деле его уже задержали. А он не приходил – не стучался в окна и двери с просьбой «возьмите меня и признайте преступником», - прокомментировал Жуков.

Миронов пока не реабилитирован. Оказывается, с этим возможна сложность.

- Родственники сообщили о том, что потерпевшая появилась в селе. Но так вышло, что ее не допросили, и она сразу же опять уехала. Безусловно, это является основанием для проведения проверки, - поясняет Ольга Либрихт.

То есть факт «воскрешения» пока не подтвержден. Стало быть, нет документальных оснований и для пересмотра дела Миронова. Установить истину здесь должен Следственный комитет.

