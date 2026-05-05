В селе в Бурятии вандалы разгромили могилы участников СВО

В селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии неизвестные разгромили на местном кладбище могилы, в том числе участников СВО. По словам жителей, вандалы перевернули памятники воинов, повредили оградки, раскидали знамена, венки, а одну оградку выбросили на дорогу. Пост ранее появился в паблике «Аноним 03» во ВКонтакте.

В комментариях некоторые пользователи предположили, что тому виной сильный ветер. Однако другие сельчане с ними не согласились. Как пишет районная газета «Вперед», виновников, разгромивших кладбище, ищет полиция.

Вечером 30 апреля в дежурную часть отдела МВД поступило заявление от представителя администрации об осквернении могильных плит и порче памятников. На место выезжала следственно-оперативная группа.

«Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников», - говорится в сообщении.