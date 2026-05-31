В Бурятии полсотни организаций заявили об увольнениях

На рынке труда фиксируется рост напряженности, выражающийся в закрытии не только заведений общественного питания и магазинов, но и банковских отделений, а также в сокращении персонала в различных секторах экономики. Недавно прекратил обслуживание клиентов филиал Сбербанка на Ленина, 15б. Теперь в городе действуют лишь 18 точек этой крупнейшей финансовой организации. Стоит отметить, что банк и ранее сигнализировал о планомерном снижении востребованности стационарных офисов. В частности, Байкальский банк Сбербанка целенаправленно переводит очное обслуживание в цифровой формат, поскольку подавляющий объем операций клиенты совершают дистанционно.Тренд на оптимизацию филиальной сети касается не только Сбербанка. Прочие банки и финансовые учреждения также сворачивают активность в столице Бурятии. Специалисты, занятые в этих сферах, сталкиваются с определенными трудностями при поиске аналогичных вакансий.Параллельно в республике идут сокращения в IT-секторе, общепите и логистике. Особенно ощутимым стало резкое падение спроса в области грузоперевозок. Проблемы возникают и у строительного сектора региона: компании либо урезают штат, либо переводят своих сотрудников на неполный рабочий день. Положение дел усугубляется секвестром бюджетных ассигнований, выделяемых муниципальным предприятиям, где также активно проводятся меры по оптимизации.Совокупность этих факторов ведет к тому, что реальный масштаб безработных в регионе, вероятно, ощутимо превышает данные официальной отчетности. При этом наблюдается эффект низкой базы: в последние годы республике удавалось демонстрировать достаточно скромный уровень безработицы. Однако если компании перейдут к массовым высвобождениям персонала, как это было на «Улан-Удэстальмосте», появление нескольких сотен, а то и тысяч соискателей способно кардинально перекроить статистический ландшафт, вызвав взрывной рост показателей.Негативную динамику демонстрирует и сфера ремонта бытовой техники. За последние пару лет десятки мастеров, восстанавливавших устаревшую электронику, лишились заработка. Причина банальна: стоимость починки часто превышает ценник нового гаджета на маркетплейсах. Падает и востребованность разнорабочих. Руководитель одной из ивент-компаний, специализирующейся на свадьбах и праздниках, констатирует, что за два года поток заказов резко сократился, что, в свою очередь, снизило потребность в персонале.- Нам пришлось расстаться с двумя работниками, а третьего перевести на полставки, - делится он.Аналогичная ситуация складывается и в рекламных агентствах, где снижение объемов рекламы, поступающей от малых компаний, привело к уменьшению общей потребности в специалистах.Республиканское агентство занятости населения обнародовало аналитический материал, посвященный социально-экономической ситуации и состоянию рынка труда в Бурятии. Согласно представленным данным, ситуация на рынке труда республики характеризуется как спокойная, с устойчивой тенденцией к снижению уровня безработицы.Показатель безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), демонстрирует положительную динамику с 2020 года. Если тогда он достигал 10,5%, то к марту 2026 опустился до 3,4%. С 2022 года по март 2026 снизился с 7,4% до 3,4%, что свидетельствует о двукратном спаде безработицы, обусловленном, возможно, оттоком мужского населения на контрактную службу и вахтовые заработки.Схожая положительная динамика прослеживается и в сегменте регистрируемой безработицы. С 4,5% в 2020 году она снизилась до 0,3% к марту 2026. На 1 мая на учете в органах занятости состояло 1334 человека, что практически идентично прошлогоднему уровню. Показатель на протяжении ряда лет демонстрирует поступательное сокращение.На середину мая Единая цифровая платформа «Работа в России» агрегировала 11,3 тыс. свободных рабочих мест. Банк вакансий службы занятости стабильно содержит более 11 тыс. предложений. На одного нетрудоустроенного гражданина приходится порядка десяти вариантов, что красноречиво свидетельствует о кадровом голоде в экономике Бурятии.Наиболее острая потребность в персонале зафиксирована в сферах госуправления и обеспечения военной безопасности (1006 вакансий), здравоохранения (725), образования (586), обрабатывающего производства (329) и торговли (308). В топе дефицитных специальностей - каменщики, повара, бетонщики, арматурщики, техники по бурению, медсестры, воспитатели, электрогазосварщики, учителя и водители.Торможение экономики республики начинает проявляться в кадровой политике предприятий. Данные, поступившие от 52 организаций, фиксируют планы по высвобождению 413 сотрудников, что составляет 0,09% от численности рабочей силы.Значительную часть персонала (47,2%) перераспределят внутри тех же предприятий. Также сообщается о 135 работниках, находящихся в режиме простоя.Прогноз на конец года предполагает сохранение регистрируемой безработицы на отметке 0,3% (1360 человек), а уровень по методологии МОТ не превысит 3,7%. Реализация мероприятий нацпроекта «Кадры» и госпрограммы содействия занятости призвана обеспечить дальнейшую эффективную занятость и удержать стабильность на рынке труда.Однако в республике остаются организации, избегающие официальных заявлений о сокращениях, поскольку люди уходят «по собственному желанию», и статданные отражают это с лагом. Особенно это типично для частного сектора и ИП с небольшим штатом, которые, будучи крайне уязвимыми в кризис, могут выпадать из поля зрения официальной отчетности. Юрист Виктор Егоров, практикующий в сфере трудовых споров, подчеркивает: «Официальная статистика лишь отчасти отражает реальную картину незанятости. Граждане зачастую игнорируют центры занятости, предпочитая искать варианты через сарафанное радио или коммерческие платформы».Максимальное пособие в Бурятии превышает 15 тыс. рублей (базовая величина с ежегодной индексацией). В первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка, в последующие три - 60%, но не более предельного лимита. Если безработный дважды откажется от предложенных подходящих вакансий, центр занятости снимает его с учета и прекращает выплаты. Если же гражданин трудоустроился по направлению, но впоследствии уволился по собственному желанию, право на максимальную сумму пособия аннулируется. При повторной регистрации ему назначат лишь минимальную выплату в размере 1 863 рубля. Очевидно, что подобные мизерные суммы не мотивируют людей вставать на учет, из-за чего категория незанятых граждан также остается в «серой зоне», невидимой для статистики.Неудивительно, что, невзирая на экономический кризис, уровень безработицы пока пребывает в условно приемлемых рамках. К этому стоит добавить, что с 2022 года из Бурятии убыло значительное число трудоспособных мужчин. Их возвращение на родину может резко дестабилизировать ситуацию.