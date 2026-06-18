В Бурятии ядовитая змея укусила ребенка на берегу реки

На берегу одной из рек в Бурятии ребенка укусила ядовитая змея. Предварительно, он пытался поймать ее и взять в руки, что и спровоцировало нападение. Несчастный случай произошел в начале июня.

Пострадавшего экстренно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Неделю он провел в реанимации – состояние было крайне тяжелым из-за сильного действия яда.

«Для спасения пациента врачи применили каскадную плазмафильтрацию – специальную процедуру, при которой кровь очищается от ядовитых веществ вне тела, а затем возвращается обратно», - рассказали в больнице.

После 12 дней интенсивной терапии состояние маленького пациента стабилизировалось, и его перевели из реанимации в отделение для дальнейшего лечения.