Происшествия 18.06.2026 в 09:11

В Бурятии ядовитая змея укусила ребенка на берегу реки

Пострадавший почти неделю провел в реанимации
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Текст: Карина Перова
В Бурятии ядовитая змея укусила ребенка на берегу реки
Фото: архив «Номер один»

На берегу одной из рек в Бурятии ребенка укусила ядовитая змея. Предварительно, он пытался поймать ее и взять в руки, что и спровоцировало нападение. Несчастный случай произошел в начале июня.

Пострадавшего экстренно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Неделю он провел в реанимации – состояние было крайне тяжелым из-за сильного действия яда.

«Для спасения пациента врачи применили каскадную плазмафильтрацию – специальную процедуру, при которой кровь очищается от ядовитых веществ вне тела, а затем возвращается обратно», - рассказали в больнице.

После 12 дней интенсивной терапии состояние маленького пациента стабилизировалось, и его перевели из реанимации в отделение для дальнейшего лечения.

Теги
змея укус ДРКБ

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

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