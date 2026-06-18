Общество 18.06.2026 в 10:41

В Улан-Удэ 64-летнюю женщину будут судить за убийство супруга

Трагедия произошла по пьяной лавочке
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 64-летнюю женщину будут судить за убийство супруга
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ перед судом предстанет 64-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в убийстве своего мужа. Трагедия произошла ночью 13 марта в доме на улице Кемеровской.

Супруги были пьяны. В ходе совместной попойки они поссорились. После женщина схватила нож и нанесла им два удара в сердце и ногу потерпевшего. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте.

Жена на следующий день явилась в правоохранительные органы с повинной, где рассказала о содеянном.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Теги
бытовое убийство СК

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