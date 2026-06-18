Общество 18.06.2026 в 10:10
У жительницы Улан-Удэ арестовали иномарку за долги
Продажа автомобиля поможет погасить задолженность в 700 тысяч
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ судебные приставы арестовали автомобиль горожанки из-за неоплаченных административных штрафов. Volkswagen Tiguan может быть реализован в счет погашения задолженности в 700 тысяч рублей.
Женщина нарушила правила движения крупногабаритного транспорта, была оштрафована, но с долгами рассчитываться не спешила
- В рамках исполнительного производства выяснилось, что в собственности у должницы находятся восемь автотранспортных средств. На одно из них – автомобиль марки Volkswagen Tiguan, был наложен арест. У правонарушительницы еще есть возможность для добровольного погашения долга. Если этого не произойдет, иномарка будет продана на торгах, - сообщили в УФССП республики.
Фото: нейросеть