Общество 18.06.2026 в 09:47

В Бурятии появились первые 200-балльники по ЕГЭ

Экзамены успешно сдали выпускники из Улан-Удэ и Хоринского района
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Текст: Карина Перова
В Бурятии появились первые 200-балльники по ЕГЭ
Фото: архив «Номер один»

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который одиннадцатиклассники сдавали 4 июня. В Бурятии в экзамене приняли участие более 5,9 тысяч человек.

Так, максимальный результат – 100 баллов – показал 21 выпускник из школ № 1, 7, 19, 21, 32, 42, 57, 60, 63 Улан-Удэ, лицея № 27, Бурятской гимназии № 29, гимназии № 33, Российской гимназии № 59. Также стобалльные результаты показали школьники из Хоринского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Селенгинского и Закаменского районов.

Ранее огласили результаты по химии, истории и литературе. В регионе уже появились первые 200-балльники: выпускники школ № 57 Улан-Удэ и Хоринской СОШ № получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах: по русскому языку и литературе. А ученик школы № 7 Улан-Удэ набрал 100 баллов по русскому языку и истории.

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