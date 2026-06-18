В Бурятии женщина и трое детей попали в аварию

В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром вблизи села Фофоново в Кабанском районе.«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Фит» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате происшествия трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 15 и 17 лет были доставлены в медицинское учреждение. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД.