Происшествия 18.06.2026 в 09:20
В Бурятии женщина и трое детей попали в аварию
В происшествии сейчас разбирается полиция
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром вблизи села Фофоново в Кабанском районе.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Фит» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате происшествия трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 15 и 17 лет были доставлены в медицинское учреждение. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Фит» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате происшествия трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 15 и 17 лет были доставлены в медицинское учреждение. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД.
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