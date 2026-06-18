Общество 18.06.2026 в 09:30
В Бурятии на горевшем ранее полигоне возобновили прием мусора
Пожар удалось ликвидировать
Текст: Карина Перова
В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии завершилось тушение пожара на мусорном полигоне. Подчеркивается, что огонь удалось ликвидировать. Специалисты продолжают дежурство на случай повторного возгорания.
«Площадка накопления ТБО работает в штатном режиме. Прием отходов для физических и юридических лиц возобновлен», - прокомментировали в ООО «ЭкоАльянс».
Напомним, на место выезжал природоохранный прокурор Евгений Логинов.
Устанавливается причина возгорания.
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