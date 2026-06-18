В Бурятии на горевшем ранее полигоне возобновили прием мусора

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии завершилось тушение пожара на мусорном полигоне. Подчеркивается, что огонь удалось ликвидировать. Специалисты продолжают дежурство на случай повторного возгорания.

«Площадка накопления ТБО работает в штатном режиме. Прием отходов для физических и юридических лиц возобновлен», - прокомментировали в ООО «ЭкоАльянс».

Напомним, на место выезжал природоохранный прокурор Евгений Логинов.

Устанавливается причина возгорания.