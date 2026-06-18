В Улан-Удэ ищут подростка, вскрывшего сейф с деньгами

Полиция Улан-Удэ объявила в розыск 14-летнего Владимира Белькова. 17 июня подросток ушел из дома на улице Волочаевской и не вернулся. Известно, что перед уходом молодой человек вскрыл сейф и похитил деньги.Как отметили в полиции, юноша состоит на учете в ПДН и ранее уже неоднократно уходил из дома.Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, рост 157 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые.Особые приметы: на носу справа бородавка.Был одет: черная мастерка с капюшоном, на рукавах золотые рисунки, черная футболка с рисунком тигра, черные брюки с белыми лампасами, черные кроссовки на толстой подошве.Всех, кто располагает любой информацией о разыскиваемом подростке, МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 29-24-20, 23-53-22, 23-36-45 или 102.